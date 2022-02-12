Россияне рассказали, как отпразднуют День святого Валентина

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Самыми популярными способами отпраздновать День святого Валентина у россиян стали поход в ресторан, театр, SPA-салон или на экскурсию. К таким выводам пришли банк "Русский стандарт" и компания по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS, изучив самые популярные запросы своих клиентов в преддверии праздника.

какой должен быть ужин на День всех влюбленных

Сыт, но бодр: какой должен быть ужин на День всех влюбленных

Большинство россиян, отмечающих День святого Валентина, собираются сделать это в ресторане. Согласно данным банка "Русский стандарт", средний чек оплаты счетов картами в ресторанах в 2022 году составляет 1,4 тыс. рублей. В число самых популярных мероприятий на День всех влюбленных вошли походы на шоу, в театры и на концерты. По данным банка, средняя сумма одной покупки билета на культурное мероприятие в 2022 году составляет 3,2 тыс. рублей. На третьем месте - совместные визиты в SPA-салоны, а за ними следуют различные экскурсионные программы. Замыкают пятерку лидеров домашние вечеринки.

Как показало исследование, значительный процент влюбленных отмечает 14 февраля дома или в отеле. Наиболее популярны среди россиян запросы на организацию романтичного поздравления с артистами, тематическое украшение дома (или номера) шарами, лепестками роз и другими атрибутами праздника.

Согласно данным банка, наиболее популярные подарки на День святого Валентина среди россиян - цветы. Средний чек на приобретение цветов в 2022 году, согласно статистике клиентов банка, составляет 1,9 тыс. рублей. На втором месте по популярности запросов среди подарков ко Дню святого Валентина - украшения. Средний чек на ювелирные украшения в 2022 году составляет 11,8 тыс. рублей.

Третье место разделили сладости и алкогольные напитки, которые в преддверии праздника чаще всего заказывают подарочным набором. В топ-5 по спросу на покупку и доставку к 14 февраля эксперты отнесли духи, как мужские, так и женские, а также предметы из мира искусства (картины, статуэтки, шкатулки и т.п.).

В рамках исследования была изучена статистика запросов в преддверии 14 февраля с 2019 по 2022 годы среди клиентов RS TLS и банка "Русский стандарт". А также - средние чеки покупок по картам банка с начала 2022 года в категориях: "рестораны", "цветы", "театральные и концертные билеты", "ювелирные украшения".