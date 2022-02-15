Банки России в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские банки в январе 2022 года выдали потребительских кредитов на сумму свыше 234,6 млрд рублей, это почти на 31% меньше, чем месяцем ранее и на 6% меньше, чем в январе 2021 года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть в распоряжении ТАСС).

"Снижение в январе 2022 года обусловлено сразу несколькими факторами. Наиболее глобальным фактором является рост ключевой ставки, которая привела к росту процентных ставок по вновь выдаваемым банками кредитам. Величина полной стоимости кредита превысила 16,3%, тогда как год назад она не достигала и 15%, что привело к снижению спроса на сами кредиты и снижению объемов спроса на их рефинансирование", - прокомментировал ТАСС генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Он также отметил, что многие банки ужесточают политику в части расчета лимита кредитования из-за политики ЦБ. Банки, по словам Лагуткина, предлагают заемщикам меньшие суммы, что приводит к отказу клиента от получения одобренного кредита.

Согласно данным "Эквифакс", в начале 2021 года количество выдаваемых российскими банками потребительских кредитов в месячном выражении росло. Так, рост был зафиксирован в феврале (+16%), марте (+21%) и апреле (+7%). Во второй половине года наблюдался спад - в сентябре он составил 3%, в октябре объемы кредитования снизились на 5%, в ноябре - на 6%. В декабре был зафиксирован рост в 5%, но январь 2022 года показал резкий спад на 31%.

Также бюро кредитных историй отметило, что средняя сумма выданного российскими банками потребительского кредита в месячном выражении снизилась на 23% в декабре 2021 года, но в январе 2022 года она выросла на 7% и составила 264 тыс. рублей. Из данных бюро кредитных историй следует, что количество выдач потребительских кредитов сократилось в январе на 54% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 888,3 тыс.

Банк России осенью 2021 года повысил макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам, что делает выдачу потребительских кредитов менее выгодной для российских банков. В ЦБ отмечали, что данное решение принято в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом показателя долговой нагрузки граждан и увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов.