Объем финансирования Третьяковки превысил 3 млрд рублей в 2021 году

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования Третьяковской галереи в 2021 году составил более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Объем финансирования [составил] 3 миллиарда 100 миллионов рублей, пропорциональное соотношение бюджетного финансирования и финансирования привлеченного или наших внебюджетных средств всего лишь на 15% отличается от того распределения источников доходов, которое у нас было в самом успешном для Третьяковской галереи 2019 году. Очень важно, что объем внебюджетного финансирования составил почти 59%", - сказала Трегулова.

Согласно презентации, которую продемонстрировала гендиректор, доходы музея, полученные по приносящей доход деятельности, выросли более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.