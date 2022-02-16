В работе сервисов компании "Мегафон" произошел сбой

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Проблемы в работе сервисов компании "Мегафон" наблюдаются в ночь со вторника на среду в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Нарисовали, как они устроены и что там может сломаться

Почему происходят сбои в соцсетях?

Почему происходят сбои в соцсетях? Нарисовали, как они устроены и что там может сломаться

На эту тему

К 00:07 мск было зафиксировано 5 010 отчетов о сбоях в работе оператора связи.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (89%) жалуются на сбои в работе мобильного интернета, 7% - на отсутствие сигнала мобильной связи. Наиболее активно о неполадках сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Краснодарском крае.

"У ряда абонентов могло наблюдаться кратковременное снижение скорости передачи данных. Голосовые вызовы работают в штатном режиме. Специалисты компании оперативно устранили проблему. В настоящее время работа сервисов восстанавливается", - сообщили ТАСС в компании.