На Урале открылся новый распределительный центр "Детского мира" на 2 млн товаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Новый распределительный центр "Детского мира", рассчитанный на обработку 2 млн товаров, открылся в четверг в Березовском Свердловской области. Объект позволит сократить сроки доставки товаров на Урале, усилит инвестиционную привлекательность региона, сообщила на церемонии открытия гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.

"Мы запускаем этот распределительный центр, это важная веха для нас. Мы сможем быстрее доставлять очень широкий ассортимент детских товаров. Надеюсь, что мы не только создадим почти тысячу рабочих мест, но и усилим инвестиционную привлекательность региона", - отметила она.

Новый распределительный центр площадью 63,2 тыс. кв. м рассчитан на обработку 2 млн товарных наименований, он обеспечит бесперебойную доставку не менее 80% онлайн-заказов в Уральском федеральном округе. Ввод в эксплуатацию объекта позволит создать около 600 новых рабочих мест для жителей Березовского и близлежащих населенных пунктов. Объект стал третьим федеральным распределительным центром компании в стране.

Как отметил на церемонии открытия замгубернатора региона Дмитрий Ионин, для Свердловской области важен такой партнер как "Детский мир". Он поблагодарил руководство компании за положительную оценку региона как логистического центра. Также он отметил, что власти надеются на дальнейшее сотрудничество с компанией, поскольку область может предложить ряд преференций для развития бизнеса, в том числе в части налоговых льгот.

В Свердловской области существует проблема дефицита складских помещений для участников рынка онлайн-продаж, который активно развивается в том числе в условиях пандемии. Для решения проблемы принят стратегический проект по созданию в Екатеринбурге евро-азиатского узла оптовой торговли и логистических услуг, который городские власти утвердили до 2030 года. Однако, по мнению участников рынка, проект должен быть реализован в более сжатые сроки - до 2024 года.

ГК "Детский мир" - цифровой оператор розничной торговли, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "ПВЗ Детмир", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на конец 2021 года, группа включает более 1,1 тыс. магазинов, расположенных в 445 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси. Общая площадь магазинов - 1 220 тыс. кв. м.