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Мишустин после ВКС у Путина провел совещание по подготовке послания президента

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство России приступило к работе по подготовке Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин провел совещание по реализации поручений президента, озвученных главой государства на совещании по экономическим вопросам сегодня", - говорится в сообщении. Мероприятие прошло сразу после завершения видеоконференции, которую в четверг вечером провел Путин.

На совещании в правительстве присутствовали первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампреды кабмина Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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