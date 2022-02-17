Мишустин после ВКС у Путина провел совещание по подготовке послания президента

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство России приступило к работе по подготовке Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин провел совещание по реализации поручений президента, озвученных главой государства на совещании по экономическим вопросам сегодня", - говорится в сообщении. Мероприятие прошло сразу после завершения видеоконференции, которую в четверг вечером провел Путин.

На совещании в правительстве присутствовали первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампреды кабмина Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников.