Польша не будет вводить отдельные от ЕС санкции против РФ

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Польша не будет вводить свои, отдельные от Европейского союза, санкции против России, так как экономика республики не настолько мощная. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопрос о том, намерена ли Варшава ввести свои санкции против РФ, в частности отказаться от поставок угля, глава польского правительства отметил, что "самые серьезные реальные последствия имеют те санкции, которые солидарно накладывает весь Запад".

"Мне бы хотелось, чтобы Польша была такой мощной экономикой, чтобы мы сами могли наложить санкции в отношении России, которые будут чувствительными, - указал Моравецкий. - Но политика - искусство реальных действий, которые имеют реальные последствия".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Еврокомиссия во вторник предложила Совету ЕС утвердить пакет санкций против России из четырех блоков: персональные санкции против лиц, "связанных с принятием решения" о признании ДНР и ЛНР, санкции "против банков, финансирующих российские военные и другие операции в Донбассе", "ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку", ограничения "торговли с отколовшимися [от Украины] регионами".