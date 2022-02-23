Созданный на севере ФРГ фонд отказался от поддержки "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Созданный в 2021 в германской земле Мекленбург - Передняя Померания при участии Nord Stream 2 AG фонд "Защита климата и окружающей среды MV" отказывается от поддержки проекта "Северный поток - 2" после остановки сертификации оператора газопровода. Об этом сообщил в среду агентству DPA председатель правления организации Эрвин Зеллеринг.

"Правление фонда было едино во мнении, что мы должны учитывать это развитие событий (приостановка сертификации - прим. ТАСС) и как фонд больше не будем связаны с задачей, которую нам тогда поручил и твердо прописал в уставе ландтаг (земельный парламент - прим .ТАСС), а именно, что мы, несмотря на санкции США, хотим содействовать завершению реализации трубопровода", - заявил Зеллеринг.

Экологический фонд был учрежден 19 января 2021 года. Среди целей организации значится "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". Ряд немецких политиков, прежде всего из партии "зеленые", подвергли резкой критике создание фонда и утверждали, что региональные власти действуют в интересах Москвы и "Газпрома".