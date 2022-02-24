Министр экологического перехода: Франции в ближайшие месяцы не грозит дефицит газа

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Франция не будет испытывать дефицит газа в ближайшие месяцы даже в случае приостановки его поставок из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили, слова которой приводит телеканал BFM .

"Даже если бы Россия приостановила свой экспорт, что не стоит на повестке дня, в настоящий момент мы не видим никаких рисков с точки зрения поставок энергоносителей, идет ли речь о топливе или о газе", - сказала Помпили.

"Мы располагаем значительными стратегическими запасами нефти, которых хватит на три месяца потребления и которые в случае необходимости позволят справиться с перебоями в поставках", - отметила министр. "Я хочу совершенно четко сказать, что французам не грозит нехватка топлива или газа для отопления в ближайшие месяцы", - заверила она.

Ранее в среду министр финансов и экономического развития Франции Брюно Ле Мэр отметил, что "энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС". Он заявил, что приостановка правительством Германии сертификации проекта "Северный поток - 2" является "правильным решением". По данным Минфина республики, в настоящий момент 20% поставляемого во Францию газа импортируется из России.

Во вторник страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения о принятии пакета санкций против России. Новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если Россия обострит конфликт в Донбассе, то ЕС быстро примет новые меры против Москвы.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.