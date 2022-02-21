"Дома не согреть политическими заявлениями". Сможет ли ЕС обойтись без российского газа

Казалось бы, за развернувшимся геополитическим противостоянием вокруг Украины энергетический кризис в Европе в информационном пространстве несколько поблек. Но на деле он не только не потерял актуальности — наоборот, по мере углубления напряженности важным предметом обсуждений становится давняя зависимость Европы и России друг от друга в области энергетики.
Насколько российский газ важен для Европы?
Россия исторически остается крупнейшим поставщиком природного газа в Евросоюз. И хотя после газовых споров между Россией и Украиной в 2006 и 2009 годах, а также после ухудшения отношений в 2014 году ЕС стремится снизить зависимость, российский газ все равно составляет около 40% потребляемого европейскими странами голубого топлива. Например, на Норвегию — следующий по величине источник природного газа в блоке — приходится всего 19% рынка.
И значение газа для региона только возрастает по мере того, как для достижения экологических целей европейские страны отказываются от угольных и атомных электростанций.
Хотя политики и рыночные эксперты сомневаются в возможности полного прекращения поставок из России, в свете звучащих угроз санкций, в том числе против российского энергосектора, на повестке дня в очередной раз встает вопрос: "А сможет ли Европа обойтись без российского газа?"
Так сможет?
Эксперты европейской исследовательской компании Bruegel пришли к выводу, что если рассматривать ЕС как единый блок, то пережить остаток этой зимы он в целом сможет. Так, на ближайшие недели (от 17 февраля — прим. ТАСС) ЕС сумел обеспечить себя газом на случай полного прекращения поставок из России. Этого удалось добиться за счет дополнительных договоренностей с поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) — Катаром, Нигерией, США.
Но вот в перспективе двух-трех лет найти замену российскому газу вряд ли получится. "Дома и квартиры не согреть политическими заявлениями. Единственный способ согреть их — с помощью природного газа", — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя обвинения в адрес Будапешта о якобы слишком тесном сотрудничестве с Россией в сфере энергетики.
В Брюсселе это тоже понимают. "В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США. Газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза, 90% этого объема импортируется, 40% импорта составляет российский газ, то есть энергозависимость весьма велика", — заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
США выгодны высокие цены в Европе
Теоретически у ЕС есть возможность наращивать альтернативный импорт, подсчитали в Bruegel. И главная альтернатива здесь — сжиженный газ.
А это только на руку США. Импорт американского СПГ с момента первой отгрузки в 2016 году стабильно рос и к январю 2022 года превысил суммарно 64 млрд куб. м. Только в 2021 году США поставили в регион более 22 млрд куб. м на сумму около €12 млрд. В декабре 2021 года страна впервые стала самым крупным экспортером СПГ в мире, обойдя Катар. И вместе с европейцами США планируют и дальше работать над увеличением объемов предложения СПГ на рынке. Это сотрудничество должно стать "сигналом для Европы и всего мира о преимуществах американского СПГ".
Американские производители газа и мировые продавцы становятся главными бенефициарами высоких цен на газ в Европе, отмечает газета The Wall Street Journal, наряду с катарцами и другими конкурентами "Газпрома". Важно — в США нет государственных компаний, отвечающих за экспорт топлива, поэтому говорить о "поставках из США" в том же смысле, что о "поставках из России", было бы некорректно. В настоящий момент большая часть поставок американского газа в Европу идет по декабрьским и январским контрактам, когда котировки били очередные рекорды. И в результате трейдеры, поставляющие в Европу американский газ, получают сверхприбыль. В январе им было выгодно перебрасывать сюда часть поставок из Азиатского региона, где цены как раз снизились.
Сейчас панические настроения в Европе и плюс-минус высокие цены на газ (почти вдвое ниже исторических максимумов, но все еще в районе €800–900 за куб. м) поддерживаются геополитикой — обострением вокруг Украины и угрозами санкций со стороны США в отношении России, в том числе против экспорта энергоресурсов из страны.
Но на практике использовать все импортные возможности у ЕС вряд ли получится. Этому препятствуют, например, и так почти полностью загруженные мощности по сжижению газа. То есть дополнительный объем СПГ, который может поступить на рынок, ограничен. Дополнительный спрос рискует создать и колоссальное давление на цены. Так, в 2021 году спрос на СПГ в мире вырос на 6%, что вместе с ограниченным предложением газа привело к волатильности цен на природный газ и СПГ, отмечают в концерне Shell.
Кроме того, поставщики СПГ, очевидно, заинтересованы отправлять его туда, где платят больше. Как, собственно, и происходило летом 2021 года, когда азиатские рынки из-за местного энергетического кризиса оказались более выгодными покупателями. Европа в принципе не основной мировой потребитель СПГ. Главный — Азия. А это значит, чем больше будет ставка на СПГ, тем больше Европе придется конкурировать с азиатскими рынками за поставки.
Сами европейские власти высоко оценивают перспективы сотрудничества с США в энергетической сфере.
Еще варианты
Есть у Европы и потенциал для увеличения внутренней добычи, считают специалисты Bruegel. Так, например, с месторождения Гронинген можно было бы добывать больше газа. Но это потребует от правительства Нидерландов отказаться от ограничений в отношении этого месторождения, которые оно устанавливает из-за опасности землетрясений. А также подобный шаг пойдет вразрез с трендом на снижение добычи газа в Европейском регионе в последние годы.
Также частично недостающие поставки могут быть заменены другими видами энергии. Но в перспективе ближайших лет этого будет недостаточно. Плюс ставка на "альтернативу" пока не всегда оправдывается. Например, в 2021 году в Северном море наблюдались слабые ветра, что заметно снизило выработку на ветровых электростанциях.
То есть Европе также нужно сокращать спрос, чтобы заместить российское топливо. А равномерно сделать это не так просто. И не только по техническим причинам, но и по политическим. Страны, находящиеся в более выгодном ресурсном положении, могут просто не захотеть безвозмездно делиться ресурсами с оказавшимися в худших условиях соседями. Плюс проводимая в настоящий момент климатическая политика этому только мешает, так как повышает потребность в газе. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на газ ближайшие годы будет только расти. И к 2030 году он может увеличиться на 15% по сравнению с 2020 годом. Хотя, так как это все еще углеродный источник энергии, рано или поздно ЕС собирается все-таки отказаться и от него ради "чистых зеленых видов энергии".
Хотя Россия тоже планирует добиваться углеродной нейтральности к 2060 году, власти все же предостерегают европейских партнеров от резкого отказа от традиционных источников энергии. "Искусственный отказ от традиционных энергоресурсов, который сегодня стремится навязать ряд стран, будет неизбежно приводить к еще большим, чем текущий, энергетическим, а затем экономическим и, возможно, политическим кризисам. В контексте декарбонизации особое внимание в обеспечении мирового сообщества надежной, доступной и экологичной энергией должно быть обращено на развитие атомной энергетики и газовой промышленности", — считает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Газ он предлагает рассматривать как чистый источник энергии.
Так что Европе остается только повторять не первый год звучащую мантру о необходимости снижать энергетическую зависимость от России и разрабатывать шаги, как это сделать. Например, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за строительство в стране терминалов сжиженного природного газа. Но это все еще не ближайшая перспектива. Строительство такой инфраструктуры может занять до двух лет. За последние семь лет в регионе, впрочем, уже построили ряд СПГ-терминалов и сеть локальных газопроводов, которые нужны для переброски газа в любую страну сообщества в случае необходимости, а также в соседние страны.
Пока же, по данным американских и европейских СМИ, местные власти готовят антикризисный план на ближайшую зиму. Еврокомиссия готовится к тому, что ситуация с поставками природного газа не улучшится к этому времени и государства Евросоюза продолжат наблюдать более высокие и сильно колеблющиеся цены на энергоносители.
Двусторонняя зависимость
Конечно, так же, как Европа не может легко заменить российский газ, Россия не может отказаться от европейского рынка. В этой связи, помимо экономических санкций, одним из рычагов давления становится судьба газопровода "Северный поток — 2" (СП-2). С одной стороны, он построен и полностью готов к работе, все, что нужно, — сертификация немецких властей. Которую, впрочем, и на более благоприятном геополитическом фоне он бы вряд ли получил раньше середины 2022 года. С другой, в США прямо заявляли, что намерены использовать СП-2, чтобы влиять на Россию в ситуации вокруг Украины. Российская же сторона видит в нем возможность нормализовать энергорынок региона.
США в принципе настаивают на опасности "Северного потока — 2" для энергетической безопасности Европы и призывают ее отказаться от проекта. Политизировать эту тему выгодно самим Штатам, неоднократно подчеркивали российские власти. "Энергетическое сотрудничество России со странами Европы, которое как кость в горле застряло у Вашингтона, которому нужно отвоевывать очередной рынок, а уж тем более такой, как рынок газа. Поэтому дестабилизация ситуации на Украине, через которую в Европу шел наш газ, была выгодна на протяжении всех этих лет", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом же говорят и российские эксперты.
Впрочем, американские власти этого и не скрывают. Они добиваются увеличения поставок газа в Европу и намерены поддержать проекты ЕС, призванные оказать помощь Украине со снабжением ее данным видом топлива.
Но при нынешних объемах поставок попытки заставить Европу отказаться от российского газа все же будут безуспешными, считают иностранные специалисты. "Урок для Европы заключается в том, что она импортер газа и ей нужно увеличить количество источников закупки, расширить возможности для хранения газа и приема поставок сжиженного газа", — отметил глава TotalEnergies Патрик Пуянне.
Россия также не первый год диверсифицирует свои энергетические потоки. Так, на этом фоне нынешнего обострения с Западом она согласовала новый газовый контракт с Китаем, укрепляя тем самым энергетический альянс стран. Впрочем, учитывая специфику газовой инфраструктуры, в отношении Европы это в первую очередь геополитический шаг.
Арина Раксина