"Дома не согреть политическими заявлениями". Сможет ли ЕС обойтись без российского газа

Если и да, то не в ближайшее время

Казалось бы, за развернувшимся геополитическим противостоянием вокруг Украины энергетический кризис в Европе в информационном пространстве несколько поблек. Но на деле он не только не потерял актуальности — наоборот, по мере углубления напряженности важным предметом обсуждений становится давняя зависимость Европы и России друг от друга в области энергетики. Насколько российский газ важен для Европы?

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Россия исторически остается крупнейшим поставщиком природного газа в Евросоюз. И хотя после газовых споров между Россией и Украиной в 2006 и 2009 годах, а также после ухудшения отношений в 2014 году ЕС стремится снизить зависимость, российский газ все равно составляет около 40% потребляемого европейскими странами голубого топлива. Например, на Норвегию — следующий по величине источник природного газа в блоке — приходится всего 19% рынка. И значение газа для региона только возрастает по мере того, как для достижения экологических целей европейские страны отказываются от угольных и атомных электростанций. Хотя политики и рыночные эксперты сомневаются в возможности полного прекращения поставок из России, в свете звучащих угроз санкций, в том числе против российского энергосектора, на повестке дня в очередной раз встает вопрос: "А сможет ли Европа обойтись без российского газа?" Так сможет? Эксперты европейской исследовательской компании Bruegel пришли к выводу, что если рассматривать ЕС как единый блок, то пережить остаток этой зимы он в целом сможет. Так, на ближайшие недели (от 17 февраля — прим. ТАСС) ЕС сумел обеспечить себя газом на случай полного прекращения поставок из России. Этого удалось добиться за счет дополнительных договоренностей с поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) — Катаром, Нигерией, США. Но вот в перспективе двух-трех лет найти замену российскому газу вряд ли получится. "Дома и квартиры не согреть политическими заявлениями. Единственный способ согреть их — с помощью природного газа", — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя обвинения в адрес Будапешта о якобы слишком тесном сотрудничестве с Россией в сфере энергетики. В Брюсселе это тоже понимают. "В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США. Газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза, 90% этого объема импортируется, 40% импорта составляет российский газ, то есть энергозависимость весьма велика", — заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. США выгодны высокие цены в Европе Теоретически у ЕС есть возможность наращивать альтернативный импорт, подсчитали в Bruegel. И главная альтернатива здесь — сжиженный газ. А это только на руку США. Импорт американского СПГ с момента первой отгрузки в 2016 году стабильно рос и к январю 2022 года превысил суммарно 64 млрд куб. м. Только в 2021 году США поставили в регион более 22 млрд куб. м на сумму около €12 млрд. В декабре 2021 года страна впервые стала самым крупным экспортером СПГ в мире, обойдя Катар. И вместе с европейцами США планируют и дальше работать над увеличением объемов предложения СПГ на рынке. Это сотрудничество должно стать "сигналом для Европы и всего мира о преимуществах американского СПГ".

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Американские производители газа и мировые продавцы становятся главными бенефициарами высоких цен на газ в Европе, отмечает газета The Wall Street Journal, наряду с катарцами и другими конкурентами "Газпрома". Важно — в США нет государственных компаний, отвечающих за экспорт топлива, поэтому говорить о "поставках из США" в том же смысле, что о "поставках из России", было бы некорректно. В настоящий момент большая часть поставок американского газа в Европу идет по декабрьским и январским контрактам, когда котировки били очередные рекорды. И в результате трейдеры, поставляющие в Европу американский газ, получают сверхприбыль. В январе им было выгодно перебрасывать сюда часть поставок из Азиатского региона, где цены как раз снизились. Сейчас панические настроения в Европе и плюс-минус высокие цены на газ (почти вдвое ниже исторических максимумов, но все еще в районе €800–900 за куб. м) поддерживаются геополитикой — обострением вокруг Украины и угрозами санкций со стороны США в отношении России, в том числе против экспорта энергоресурсов из страны. Но на практике использовать все импортные возможности у ЕС вряд ли получится. Этому препятствуют, например, и так почти полностью загруженные мощности по сжижению газа. То есть дополнительный объем СПГ, который может поступить на рынок, ограничен. Дополнительный спрос рискует создать и колоссальное давление на цены. Так, в 2021 году спрос на СПГ в мире вырос на 6%, что вместе с ограниченным предложением газа привело к волатильности цен на природный газ и СПГ, отмечают в концерне Shell. Кроме того, поставщики СПГ, очевидно, заинтересованы отправлять его туда, где платят больше. Как, собственно, и происходило летом 2021 года, когда азиатские рынки из-за местного энергетического кризиса оказались более выгодными покупателями. Европа в принципе не основной мировой потребитель СПГ. Главный — Азия. А это значит, чем больше будет ставка на СПГ, тем больше Европе придется конкурировать с азиатскими рынками за поставки. Сами европейские власти высоко оценивают перспективы сотрудничества с США в энергетической сфере. Еще варианты Есть у Европы и потенциал для увеличения внутренней добычи, считают специалисты Bruegel. Так, например, с месторождения Гронинген можно было бы добывать больше газа. Но это потребует от правительства Нидерландов отказаться от ограничений в отношении этого месторождения, которые оно устанавливает из-за опасности землетрясений. А также подобный шаг пойдет вразрез с трендом на снижение добычи газа в Европейском регионе в последние годы. Также частично недостающие поставки могут быть заменены другими видами энергии. Но в перспективе ближайших лет этого будет недостаточно. Плюс ставка на "альтернативу" пока не всегда оправдывается. Например, в 2021 году в Северном море наблюдались слабые ветра, что заметно снизило выработку на ветровых электростанциях.

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То есть Европе также нужно сокращать спрос, чтобы заместить российское топливо. А равномерно сделать это не так просто. И не только по техническим причинам, но и по политическим. Страны, находящиеся в более выгодном ресурсном положении, могут просто не захотеть безвозмездно делиться ресурсами с оказавшимися в худших условиях соседями. Плюс проводимая в настоящий момент климатическая политика этому только мешает, так как повышает потребность в газе. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на газ ближайшие годы будет только расти. И к 2030 году он может увеличиться на 15% по сравнению с 2020 годом. Хотя, так как это все еще углеродный источник энергии, рано или поздно ЕС собирается все-таки отказаться и от него ради "чистых зеленых видов энергии". Хотя Россия тоже планирует добиваться углеродной нейтральности к 2060 году, власти все же предостерегают европейских партнеров от резкого отказа от традиционных источников энергии. "Искусственный отказ от традиционных энергоресурсов, который сегодня стремится навязать ряд стран, будет неизбежно приводить к еще большим, чем текущий, энергетическим, а затем экономическим и, возможно, политическим кризисам. В контексте декарбонизации особое внимание в обеспечении мирового сообщества надежной, доступной и экологичной энергией должно быть обращено на развитие атомной энергетики и газовой промышленности", — считает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Газ он предлагает рассматривать как чистый источник энергии. Так что Европе остается только повторять не первый год звучащую мантру о необходимости снижать энергетическую зависимость от России и разрабатывать шаги, как это сделать. Например, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за строительство в стране терминалов сжиженного природного газа. Но это все еще не ближайшая перспектива. Строительство такой инфраструктуры может занять до двух лет. За последние семь лет в регионе, впрочем, уже построили ряд СПГ-терминалов и сеть локальных газопроводов, которые нужны для переброски газа в любую страну сообщества в случае необходимости, а также в соседние страны. Пока же, по данным американских и европейских СМИ, местные власти готовят антикризисный план на ближайшую зиму. Еврокомиссия готовится к тому, что ситуация с поставками природного газа не улучшится к этому времени и государства Евросоюза продолжат наблюдать более высокие и сильно колеблющиеся цены на энергоносители. Двусторонняя зависимость Конечно, так же, как Европа не может легко заменить российский газ, Россия не может отказаться от европейского рынка. В этой связи, помимо экономических санкций, одним из рычагов давления становится судьба газопровода "Северный поток — 2" (СП-2). С одной стороны, он построен и полностью готов к работе, все, что нужно, — сертификация немецких властей. Которую, впрочем, и на более благоприятном геополитическом фоне он бы вряд ли получил раньше середины 2022 года. С другой, в США прямо заявляли, что намерены использовать СП-2, чтобы влиять на Россию в ситуации вокруг Украины. Российская же сторона видит в нем возможность нормализовать энергорынок региона.