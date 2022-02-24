В Палату представителей США внесли законопроект о запрете импорта морепродуктов из России

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Американский конгрессмен Дон Янг (республиканец от штата Аляска) внес в Палату представителей Конгресса США законопроект о запрете импорта российских морепродуктов. Об этом сообщила в среду его пресс-служба.

Она отмечает, что инициатива "направлена на запрет импорта морепродуктов и продукции из них из Российской Федерации". "Этот законопроект, внесенный на фоне растущей российской агрессии на украинской границе, введет запрет на весь российский импорт морепродуктов. В 2014 году Россия ввела запрет на американские морепродукты", - утверждали в пресс-службе законодателя.

"Односторонний российский запрет на [американские] морепродукты позволил [президенту РФ Владимиру] Путину преуспевать, что дорого обошлось рыбакам, рыбообрабатывающей промышленности и другим работникам рыбной отрасли Аляски. <...> Я продолжаю выступать за широкомасштабные санкции в отношении России, и мой законопроект принимает необходимые меры для введения ограничений в отношении этого конкретного сектора торговли", - утверждал конгрессмен.

Ранее похожую инициативу внесли в верхнюю палату Конгресса сенаторы Лиза Мурковски и Дэн Салливан (оба республиканцы от штата Аляска). При этом в их законопроекте указано, что запрет будет снят после аналогичных действий со стороны России. По данным сенаторов, объем импорта в США морепродуктов из России увеличился примерно на 173% в стоимостном выражении в период с 2013 года по 2020 год.

В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине ЕС и ряд других стран, включая США, начали вводить санкции в отношении России. В ответ 6 августа 2014 года Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", которым было введено эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Тогда под запрет попал среди прочего и ввоз в Россию американских морепродуктов.