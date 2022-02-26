{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: США "всерьез рассматривают" возможность отключения России от SWIFT

Администрация Байдена намерена надавить на ЕС, чтобы добиться отключения РФ от международной межбанковской системы, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты "всерьез рассматривают" возможность вместе с европейскими партнерами отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На эту тему
Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины
Новые санкции против России и переговоры о переговорах.

По их данным, представители администрации Джо Байдена обсуждают возможность надавить на руководство ЕС, чтобы совместно отключить РФ от платежной системы. Соответствующие планы якобы проходят согласование с Федеральной резервной системой, которая, как сообщает Bloomberg, выполняет в США роль надзирательного органа по SWIFT. Агентство подчеркивает, что окончательное решение по вопросу пока не принято.

США и их союзники пока не решились отключить российские банковские и финансовые институты от международной платежной системы SWIFT. Отвечая в четверг после своего выступления на вопросы журналистов, президент США Джо Байден признал, что против этого выступают некоторые страны, которые сами могут пострадать в результате нарушения финансово-экономических отношений с российскими партнерами. В пятницу он отметил, что США не снимали с рассмотрения вопрос об отключении РФ от SWIFT, его обсуждение "будет продолжаться".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, ДжоВоенная операция на Украине
Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию в соцсети
Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию в соцсети
Читать полностью