Bloomberg: США "всерьез рассматривают" возможность отключения России от SWIFT

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты "всерьез рассматривают" возможность вместе с европейскими партнерами отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, представители администрации Джо Байдена обсуждают возможность надавить на руководство ЕС, чтобы совместно отключить РФ от платежной системы. Соответствующие планы якобы проходят согласование с Федеральной резервной системой, которая, как сообщает Bloomberg, выполняет в США роль надзирательного органа по SWIFT. Агентство подчеркивает, что окончательное решение по вопросу пока не принято.

США и их союзники пока не решились отключить российские банковские и финансовые институты от международной платежной системы SWIFT. Отвечая в четверг после своего выступления на вопросы журналистов, президент США Джо Байден признал, что против этого выступают некоторые страны, которые сами могут пострадать в результате нарушения финансово-экономических отношений с российскими партнерами. В пятницу он отметил, что США не снимали с рассмотрения вопрос об отключении РФ от SWIFT, его обсуждение "будет продолжаться".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.