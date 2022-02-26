Эксперт оценил импорт в Россию подпадающих под санкции полупроводников примерно в $470 млн

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Объем импорта в Россию полупроводников, подпадающего под ожидаемые ограничения, оценивается на сумму около $470 млн, считает ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.

По его мнению, этот импорт можно переориентировать на азиатских партнеров, что, "вероятно, приведет к повышению цен на соответствующие товары, но эффект на инфляцию будет минимальным".

"Совокупный объем импорта полупроводников, который, как ожидается, подпадет под ограничения, оценивается в величину порядка $470 млн, что составляет около четверти импортных поставок этого товара в Россию", - сказал Синельников-Мурылев ТАСС.

Точки роста

Он отметил, что российская экономика достаточно устойчива, во многом ориентирована на внутренний рынок.

"Экономическая динамика в условиях кризиса это довольно хорошо продемонстрировала. Это, с одной стороны, является фактором сдерживания экономического роста, но в случае санкций позволяет экономике пережить изменения с небольшими потерями", - сказал ректор ВАВТ.

Уменьшение импорта в результате действия санкций в совокупности с эффективным исполнением национальных проектов создает определенные условия для процессов его замещения отечественным производством, отмечает он.

"Важно, чтобы эти процессы были поддержаны и мерами торговой политики, в том числе необходима определенная адаптация тарифно-таможенного регулирования к новым условиям. Для компенсации потерь экспортных рынков в результате санкций, в том числе затронувших Российский экспортный центр, важно скорректировать и регуляторные требования к экспортерам", - заключил эксперт.