Задержание российского корабля в Ла-Манше проходило в сотрудничестве с США

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Операция по перехвату и задержанию российского сухогруза Baltic Leader в водах Ла-Манша осуществлялась французской таможней и жандармерией в сотрудничестве с властями США. Об этом сообщило в субботу Министерство экономики и финансов Франции.

По его данным, корабль вышел в 00:45 (02:45 мск) из порта Руана в направлении Санкт-Петербурга и был перехвачен в 02:00 (04:00) 26 февраля. "Его перенаправили в порт Булонь-сюр-Мер, где поместили под таможенный контроль у пристани в рамках операции, проводимой в сотрудничестве с американскими властями", - говорится в сообщении.