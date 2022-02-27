На Даунинг-стрит заявили о возросшей готовности Запада к отключению России от SWIFT

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявляют о возросшей готовности Запада к отключению России от SWIFT. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам состоявшегося в субботу разговора лидеров.

"Лидеры согласились с необходимостью полной дипломатической и финансовой изоляции России международным сообществом. Они приветствовали возросшую готовность к действиям, направленным на отключение России от SWIFT, - сказано в документе. - Премьер-министр [Великобритании Джонсон] и президент Зеленский выразили общую обеспокоенность по поводу роли, которую сыграла Белоруссия, став проводником насилия [президента РФ Владимира] Путина".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В ответ на действия РФ Великобритания с четверга начала вводить санкции против российских физлиц, банков и компаний.