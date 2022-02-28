Equinor выйдет из проектов в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну. Об этом говорится в заявлении компании.

"Совет директоров Equinor принял решение о прекращении инвестиций в Россию и начал процесс выхода из совместных предприятий в России с участием Equinor", - отмечается в заявлении. В нем поясняется, что такое решение принято из-за военной операции России на Украине.

Equinor работает в России более 30 лет. Норвежская компания владеет 49% в СП с Роснефтью "Красгеонац", такая же доля у Equinor в проекте с "Роснефтью" по разработке доманиковых отложений в Самарской области, 33,33% ей принадлежит в проекте "Севкомнефтегаз" по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири. Кроме того, компания владеет 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.