СМИ: Daimler Truck приостанавливает сотрудничество с "Камазом"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Германский производитель грузовиков Daimler Truck из-за событий на Украине приостанавливает все сотрудничество с российским "Камазом" после почти 12 лет совместной работы. Об этом сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на германскую компанию.

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Там отметили, что больше не будут поставлять комплектующие и производить грузовики в рамках совместного предприятия DK RUS. Как пишет газета, тем самым Daimler Truck отреагировала на критику ее сотрудничества с российской компанией, которая попала под санкции ЕС.

Концерн Mercedes-Benz, "дочкой" которого является Daimler Truck, проверяет возможность скорейшей продажи своей 15-процентной доли в "Камазе", отметила Handelsblatt.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.