Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

АФИНЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Греция запретила на три месяца использование своего воздушного пространства для всех самолетов России. Об этом говорится в распространенном в понедельник уведомлении Управления гражданской авиации.

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"Управление гражданской авиации сообщает об издании авиационного уведомления (NOTAM) о запрете полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции. Авиационная директива о запрете использования российскими авиаперевозчиками национального воздушного пространства Греции применяется после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации", - говорится в уведомлении.

В частности, в нем также говорится, что самолетам, которые принадлежат России, российским или находящимся под российским контролем авиакомпаниям, включая частные самолеты, запрещается приземляться, взлетать, входить и проходить через воздушное пространство Греции. Авиационная директива исключает полеты, представляющие гуманитарный интерес, медицинские полеты и полеты в поисково-спасательных целях с одобрения правительства Греции, а также все аварийные полеты.

Уведомление будет действовать три месяца и уже вступило в силу с понедельника, 28 февраля, отметило Управление гражданской авиации.

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