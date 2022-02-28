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Санкции в отношении России
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Силуанов заявил, что государство выполнит все социальные обязательства в полном объеме

Министр финансов отметил, что правительство активно взаимодействует "с субъектами Российской Федерации с тем, чтобы обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Государство выполнит все бюджетные обязательства в полном объеме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Все бюджетные обязательства - в первую очередь, социальные обязательства - будут исполняться в первоочередном порядке. Ресурсы для этого есть", - сказал он на совещании у главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Силуанов отметил, что правительство активно взаимодействует "с субъектами Российской Федерации с тем, чтобы обязательства регионов, которые запланированы на текущий год, были исполнены в полном объеме".

"Мы приняли все необходимые меры, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами", - добавил глава Минфина.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияСанкции в отношении России
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