Байден заявил о готовности США высвободить дополнительные объемы нефти при необходимости

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Вашингтон и его союзники при необходимости могут высвободить дополнительные объемы нефти из стратегических резервов. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник с ежегодным посланием "О положении страны".

"Сегодня я могу объявить, что США совместно с 30 другими странами приняли меры для высвобождения 60 млн баррелей нефти из резервов по всему миру. Америка сыграет в этом ведущую роль", - сказал он. "Мы готовы сделать еще больше вместе с нашими союзниками, если это понадобится", - добавил Байден.

"Мы готовы сделать еще больше вместе с нашими союзниками, если это понадобится", - добавил Байден. "Эти шаги позволят снизить стоимость горючего в нашей стране, - отметил он. - Я знаю, что новости о происходящем могут показаться тревожными. Но я хочу, чтобы вы знали, что у нас все будет нормально".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.