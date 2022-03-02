Байден: инфраструктурный план позволит США выиграть экономическое соревнование с КНР

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Инфраструктурный план, предложенный нынешней американской администрацией, позволит США выиграть мировое экономическое состязание с Китаем в XXI веке. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Это [инфраструктурный план] трансформирует Америку и направит нас на путь победы в экономическом соревновании XXI века, в котором мы столкнулись с остальным миром, в частности с Китаем", - сказал он.

"Как я сказал [председателю КНР] Си Цзиньпину "ставить против американцев всегда невыгодно", - добавил глава Белого дома.

По словам американского президента, в 2022 году в США будут отремонтированы порядка 104 тыс. км дорог и 1 500 мостов.

Предложенный Байденом план развития инфраструктуры США является одним из ключевых элементов программы главы государства. Соответствующий инфраструктурный пакет, общий объем которого составляет более $1 трлн, 10 августа утвердил Сенат Конгресса США. После этого он поступил на рассмотрение Палаты представителей. Финальное голосование было намечено еще на 30 сентября, однако оно пока так и не состоялось из-за разногласий между прогрессивным и умеренным крылом внутри Демократический партии. Ее лидеры опасаются, что не смогут заручиться поддержкой достаточного количества собственных однопартийцев, поэтому продолжают вести переговоры и медлят с финальным голосованием.