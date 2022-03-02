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Санкции в отношении России

Песков: оперштаб под руководством Мишустина работает над рисками роста безработицы

По словам представителя Кремля, риски роста безработицы "безусловно" были просчитаны

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина занимается рисками, связанными с ростом безработицы в стране, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в среду.

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"Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и занимается уже оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства Мишустин", - сказал Песков в ответ на вопрос, были ли просчитаны риски роста безработицы в связи с санкциями и есть ли намерения поддерживать граждан страны. По его словам, риски роста безработицы "безусловно" были просчитаны.

"Вы знаете, что определенный опыт в этой области имеется, мы прошли через несколько кризисов, и каждый раз принимались энергичные меры, чтобы минимизировать темпы роста безработицы. Так же будет на этот раз", - продолжил пресс-секретарь. "Еще раз повторяю, проблемы сейчас возникают и оперативный штаб ими занимается", - подчеркнул он.

Во вторник Мишустин заявил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям, его заместителями на этом посту будут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава кабмина напомнил, что с 2018 года работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, теперь ее работа будет переведена в режим оперативного штаба.

Кроме того, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в экономике из-за санкций Запада, а 1 марта - указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны.

Глава российского государства 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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