Эксперт считает, что сибирские производители зерна выйдут на новые рынки в Африке и Азии

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Производители зерна из Сибири в ближайшие годы могут выйти на новые рынки в Азии и Африке. Об этом ТАСС в четверг сообщил координатор "Деловой России" в Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Сейчас сибирские производители в основном работают на рынки ЕАЭС, ЮВА, Монголии и Китая. Однако повышенную потребность в зерне сейчас испытывают государства Ближнего Востока, Западной Африки - туда в ближайшее время может быть направлена пшеница из Сибири. Думаю, что речь в перспективе двух-трех лет может идти о 100 и более тысячах тонн сибирской продукции", - сказал Зубарев.

По его словам, текущая ситуация на зерновом рынке также дает российским аграриям возможность существенно подвинуть заокеанских и европейских конкурентов за счет более привлекательной цены и качества продукции.

При этом Зубарев отметил, что сельхозтоваропроизводители должны уже сейчас получить дешевые кредитные ресурсы для проведения успешной посевной.

Красноярский экономический форум-2022 пройдет 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.