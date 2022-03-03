Володин заверил, что все меры социальной поддержки в России будут сохранены

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Все меры соцподдержки россиян будут сохранены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".
"Все меры поддержки будут сохранены независимо от вызовов и проблем. Эти вопросы сейчас на контроле, и мы в будущем сделаем все для того, чтобы социальные обязательства были сохранены. Эти вопросы на постоянном контроле у президента", - отметил он.
По словам Володина, Госдума со своей стороны создает структуры, которые будут "постоянно мониторить, изучать эти вопросы". "Социальная поддержка населения, защита наших граждан - сегодня приоритет Государственной думы", - подчеркнул он.
Володин отметил, что на внеочередном заседании палаты в пятницу планируется принять ряд законов в поддержку экономики и населения страны.
"Только вместе, только консолидируя все возможности, мы сможем эффективно преодолеть все вызовы, санкции. И да, для нас это, если хотите, момент истины. Мы проходим этот этап, Россия будет другой. Она будет более сильной, она будет более экономически самостоятельной", - заключил Володин.