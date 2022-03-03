FT: британские власти могут конфисковать имущество девяти "российских олигархов"

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Великобритания рассматривает возможность конфискации имущества девяти российских предпринимателей, находящихся в королевстве под санкциями. Как пишет в четверг газета Financial Times , среди них может быть член правления "Сибура" Кирилл Шамалов.

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По данным источника издания, британское правительство считает, что заморозить активы фигурантов санкционного списка недостаточно, и в настоящий момент "рассматривается возможность изъятия земли и недвижимости лиц, против которых введены санкции. Указывается, что это потребует внесения изменений в британское законодательство, а работающие в правительстве юристы опасаются, что владельцы недвижимости будут оспаривать решения властей в суде. Собеседник FT сказал, что в настоящий момент "очень тщательно" изучаются необходимые шаги для того, чтобы у властей появилась возможность "быстро получить контроль над конкретными участками или объектами недвижимости в Соединенном Королевстве, находящимися в собственности лиц, против которых введены санкции, без необходимости выплачивать им компенсации". По словам другого источника, может изучаться вопрос о размещении украинских беженцев в конфискованных домах.

Как пишет FT, за проработку инициативы отвечает министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.