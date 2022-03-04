"Известия": сертификаты летной годности иностранных самолетов в РФ продлят до сентября

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство РФ на фоне санкций США и ЕС рассматривает вариант автоматического продления действия сертификатов летной годности иностранных самолетов в России до 1 сентября. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на проект постановления о нивелировании воздействия санкций Евросоюза на работу гражданской авиации в России, разработанный кабмином.

Больше половины отечественного флота, 531 самолет из 980, взяты в лизинг у иностранных компаний, уточняет газета со ссылкой на сведения агентства Cirium. Эти суда могут уйти с российского рынка в ближайшее время, так как лизингодатели уже потребовали практически у всех перевозчиков вернуть машины из-за санкций Евросоюза, сообщили "Известиям" источники на авиарынке. При этом автоматическое продление действия выданных властями других стран сертификатов летной годности иностранных лайнеров до осени может распространиться и на те самолеты, у которых сертификат не действует уже с 1 марта, уточняет газета.

Как следует из проекта постановления, этот шаг вводится "в рамках соглашений, заключенных в соответствии со статьей 83 bis Чикагской конвенции о международной гражданской авиации". Обычно за поддержание летной годности самолетов отвечает страна регистрации воздушных судов. Большая часть парка российских авиакомпаний зарегистрирована на Бермудских островах (Великобритания) и в Ирландии, однако нормы статьи 83 bis допускают передачу государству-эксплуатанту части функций и обязанностей по поддержанию летной годности. У России есть подобные соглашения с Бермудами и Ирландией, пишут "Известия".

Кроме этого, правительство предлагает признать актуальность действия до 1 сентября последних доступных ревизий эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на лайнеры, двигатели и запчасти к ним. Предполагается, что ремонт техники будут производить авиаремонтные предприятия с российским сертификатом по ФАП-285. По данным газеты, им хотят разрешить "самостоятельно разрабатывать схемы ремонта, выходящего за рамки документации от производителей", то есть без одобрения Boeing и Airbus.

Также уточняется, что правительство предлагает сократить срок оформления регистрации самолетов в национальном реестре до пяти дней. "Известия" направили запросы в правительство РФ, Росавиацию и Минтранс.

Boeing и Airbus сообщили накануне о прекращении обслуживания своих самолетов на территории РФ. В тот же день Ространснадзор в целях надлежащего функционирования транспортного комплекса и недопущения дополнительной нагрузки на эксплуатантов отменил плановые проверки авиакомпаний, использующих Airbus и Boeing. Кроме того, служба перенесет более 200 проверок компаний в авиаотрасли на третий и четвертый кварталы 2022 года.