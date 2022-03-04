Эксперт: санкции помогут алтайским аграриям решить проблему дефицита удобрений

БАРНАУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Санкции, введенные для России из-за ситуации на Украине, позволят аграриям Алтайского края решить проблему с дефицитом удобрений. В регионе необходимо 340 тыс. тонн удобрений, до санкций 70% этой продукции вывозили за рубеж, сообщил ТАСС председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

"У нас была сложная ситуация с удобрениями. По году отрасли нужно порядка 340 тысяч тонн. По состоянию на 1 марта алтайские сельхозтоваропроизводители на 40% обеспечены необходимым объемом удобрений. В крае ведется их производство, но до сих пор 70% объема этой продукции вывозилось за рубеж. В этом смысле ограничения даже сыграют на руку отечественным крестьянам. Раньше в посевную мы не раз сталкивались с дефицитом удобрений и обращались в Минсельхоз для того, чтобы ввести квоты, ограничивающие вывоз удобрений за пределы региона и страны", - сказал Серов.

По его мнению, антироссийские санкции отразятся на работе предприятий АПК, но всерьез повлиять на их деятельность, развитие и наращивание объемов производства не смогут.

"На производствах по переработке мяса, птицы, молока, зерна в большинстве используется оборудование импортного происхождения. При этом на протяжении последних лет эта отрасль активно модернизировалась. Особенно это заметно в сфере производства круп и муки. Имеющегося ресурса благодаря этому хватит как минимум на несколько следующих лет. Конечно, машинам нужно сервисное обслуживание, замена некоторых деталей. Здесь могут возникнуть временные сложности, но у нас всегда есть возможность закупать комплектующие через соседние дружественные страны", - подчеркнул собеседник.

В настоящее время, по его данным, ведутся переговоры с представителями отечественных и импортных производителей сельскохозяйственной техники. На складах региона имеется определенный запас запчастей, расходных материалов, гидравлики. Серов не ожидает технических сложностей с проведением посевной, кормозаготовительной и уборочной кампании.

О прогнозах на экспорт продукции АПК

Он также не исключил возможное увеличение объемов и доходов у алтайских аграриев от экспортных продаж продукции АПК. Так, по его данным, край отправляет в другие страны около 200 тыс. тонн зерновых, муки и круп - в основном в страны Азии, Белоруссию, в среднеазиатские государства. Теперь алтайские аграрии намерены начать работу с Китаем и Индией, которые антироссийские санкции не поддержали. В связи с этим объем экспортных продаж может вырасти.

В 2022 году, по словам Серова, алтайские аграрии получат 3,3 млрд рублей господдержки. У них сохраняется компенсация на приобретение техники и льготные кредиты. По этому направлению регион ежегодно привлекает около 25 млрд рублей.

Накануне зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов сообщил, что в этом году общие посевные площади в Алтайском крае составят 5 млн 300 тыс. га. Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в России площадью 6,5 млн га.