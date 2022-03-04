Госдума приняла закон о четвертом этапе амнистии капиталов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов. Документ, инициированный правительством РФ, внесен в пакете законопроектов о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также о защите их имущественных интересов. Декларация может быть представлена с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Согласно законопроекту, помимо параметров, которые уже применялись в ходе предыдущего этапа амнистии капиталов, у граждан РФ также появится возможность задекларировать наличные денежные средства. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как ранее.

В ходе четвертого этапа декларирования гражданин отражает в декларации также сведения о переводе денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ, сведения о которых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях РФ; о переводе финансовых активов со счетов (вкладов) в банках и организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ, на счета (вклады) в российских банках или организациях финансового рынка, а также о перерегистрации транспортных средств в соответствующих госреестрах РФ.

Как отметил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, "страна вновь протягивает руку всем тем, кто оказался в беде". "Предлагается на намного более выгодных условиях продекларировать все то, что у них было за границей, вернуть это сюда, не нести при этом никакой ответственности, ни уголовной, ни административной, ни финансовой, и по существу начать все эти вопросы с чистого листа. Практика показала, что государство выполнило все свои обязательства по этому закону, все гарантии остаются. Соответственно, вносятся поправки в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы обеспечить это решение", - указал глава комитета.