Госдума продлила освобождение от наказания по ряду статей УК в рамках амнистии капиталов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в первом чтении и в целом поправки в статью 76.1 Уголовного кодекса РФ, продлевающие до 1 января 2022 года освобождение участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений.

Нормы УК об освобождении от уголовной ответственности в рамках амнистии капиталов теперь распространятся на деяния, совершенные до 1 января 2022 года. В прежней редакции УК был установлен срок 1 января 2019 года. Речь идет о таких статьях, как уклонение от репатриации средств, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и т. д.

Другим принятым в пятницу законом Дума распространила освобождение от ответственности по ряду статей Кодекса РФ об административных правонарушениях на участников четвертого этапа амнистии капиталов.

Госдума в пятницу приняла закон о проведении четвертого этапа амнистии капиталов. Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также о защите их имущественных интересов. Согласно законопроекту, помимо параметров, которые уже применялись в ходе предыдущего этапа амнистии капиталов, у граждан РФ также появится возможность задекларировать наличные денежные средства. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как ранее.