Продажи путевок у российских туроператоров сократились до двух раз

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Туроператоры фиксируют снижение продаж путевок с 24 февраля по 3 марта по сравнению с неделей ранее. Например, у "Интуриста" продажи сократились более чем в два раза, сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

"Продажи сократились более чем в два раза", - говорится в сообщении компании.

При этом отмены туров со стороны клиентов компании минимальны. Денежные средства по отмененным путевкам в карибские страны и Египет находятся на депозите. Туристы могут использовать их для путешествий по другим открытым направлениям, объяснили в "Интуристе".

В пресс-службе "Русского экспресса" рассказали ТАСС, что продажи путевок у туроператора за последнюю неделю снизились на 40%, доля аннуляций туров с захватом 8 марта составила 10%. При этом наибольшая доля отмен пришлась на туры в Венгрию, Грецию и на Кипр. Средства туристов также переносятся на будущие бронирования. По данным компании, наиболее популярными зарубежными направлениями на 8 марта стали ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы, Армения и Таиланд, внутрироссийскими - Домбай, Приэльбрусье, Калининград и Сочи.

Среди клиентов "Интуриста" наибольшим спросом на предстоящий праздник пользуются Египет, Россия, Турция, Абхазия, ОАЭ и Шри-Ланка. В связи с вводимыми в мире ограничениями из рейтинга исчезли карибские страны, а также Болгария и Венгрия. Спрос по выездным направлениям упал из-за роста курсов валют. Среди внутрироссийских направлений лидирует Сочи, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Калининград и Кавказские Минеральные Воды. В то же время Крым, Анапа и Геленджик ушли с первых строчек рейтинга, отметили в компании.

В пресс-службе "TUI Россия" сообщили, что наибольшая доля клиентов туроператора отправится на 8 марта в путешествия по России, в Египет, ОАЭ, Турцию, Абхазию, Таиланд и на Мальдивы. Отправиться на отдых также можно на Маврикий, Шри-Ланку, Сейшелы, в Армению и Азербайджан. Среди внутренних направлений популярностью пользуются Сочи, Геленджик, Анапа, Калининград, Шерегеш и Байкал.

Стоимость туров

Цены на туры по России у "Русского экспресса" за прошедшую неделю почти не изменились, а на зарубежные путевки выросли на 25-35%. В "Интуристе" рассказали, что цены по выездным направлениям увеличились пропорционально росту курса доллара и евро. В последние дни наблюдается рост стоимости авиабилетов, что сказывается на итоговой стоимости путевок по России, добавили в компании.