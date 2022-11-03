Лавров заявил о невыполнении российской части зерновой сделки

В отношении российской части зерновой сделки нужно принять серьезнейшие меры, отметил министр иностранных дел России

АММАН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия в очередной раз призвала генсека ООН Антониу Гутерриша выполнить обязательства по зерновой сделке в части российского экспорта. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Мы в очередной раз призвали генерального секретаря [ООН], и я сегодня подробно рассказал об этом господину министру [ас-Сафади] и его коллегам, к тому, чтобы он выполнил обязательства, возложенные им на себя, в соответствии с его собственной инициативой", - сказал Лавров.

Москва по-прежнему не видит какого-либо результата в части снятия ограничений с российского экспорта.

"Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генеральным секретарем ООН Гутерришем и который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна", - отметил Лавров.

Лавров заявил, что в отношении части зерновой сделки, касающейся российского экспорта, должны быть предприняты серьезнейшие меры в ближайшее время.

"В отношении второй части этого пакета (зерновой сделки - прим. ТАСС), как я уже сказал, должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время, тем более, что если говорить об объемах удобрений и зерна, о которых идет речь, то эти объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары", - сказал он.