В четырех областях Украины действуют отключения электричества

Пресс-служба компании "Укрэнерго" сообщила, что сетевые ограничения действуют в Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях

МОСКВА. 11 марта. /ТАСС/. Отключения электроснабжения в субботу происходят в четырех областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

"По данным оператора, все еще действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений. <...> Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областях", - говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее в субботу губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщал, что в Харькове полностью восстановлено энергоснабжение жилого сектора, но метро и городской электротранспорт пока не работают. В области, по его данным, без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.

В ночь на четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Житомирской и Харьковской областях. В Харькове были повреждены две подстанции, использующиеся для передачи электроэнергии. Исполнительный директор энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук заявлял в пятницу, что восстановление поврежденной инфраструктуры Житомира и Харькова займет не менее недели.