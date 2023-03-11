В Харькове полностью восстановили энергоснабжение жилого сектора

В городе пока не работают метро и электротранспорт, сообщил губернатор региона Олег Синегубов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Энергоснабжение жилого сектора Харькова полностью восстановлено, метро и городской электротранспорт пока не работают. Об этом в субботу сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

"Сегодня ночью было восстановлено энергоснабжение 100% абонентов города Харькова. Продолжаются работы над восстановлением движения городского электротранспорта", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в области без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино.

В ночь на четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Житомирской и Харьковской областях. В Харькове были повреждены две подстанции, использующиеся для передачи электроэнергии. Исполнительный директор энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук заявлял в пятницу, что восстановление поврежденной инфраструктуры Житомира и Харькова займет не менее недели.