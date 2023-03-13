Президент Сербии назвал банкротство Silicon Valley Bank симптомом "большого кризиса"

По словам Александара Вучича, в связи с этим событием следует ожидать "тяжелый год с большой турбулентностью"

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) стало самым крупным событием в финансовом секторе за последние 10 лет, и это указывает на "большой кризис", который угрожает не только экономике США. Об этом он заявил в понедельник журналистам на церемонии начала строительства индустриального парка VGP Park Beograd.

Президент Сербии напомнил, что Silicon Valley Bank был одним из крупнейших банков для стартапов и предоставлял "большие деньги под фиксированные ставки". "В условиях турбулентного финансового рынка за 48 часов такой банк может исчезнуть. Это большой кризис, и не только в США, это проблема", - добавил он.

"Мы ожидаем тяжелый год с большой турбулентностью. За последние два дня, мне кажется, в финансовом секторе и экономике мира при всех политических событиях произошло больше, чем в предыдущие 2 года или 10 лет", - отметил сербский президент.

Вучич опасается ухудшения ситуации в мире и роста политической поляризации.

"Банковский и финансовый секторы - это всегда наполовину психология, банкротство [американского банка] Silicon Valley Bank - это проблема, я вижу, что [премьер-министр Великобритании] Риши Сунак борется за спасение британского подразделения. Мы видим дополнительные вливания в армию Англии на сумму 5 млрд [фунтов стерлингов]. На следующей неделе пройдет встреча [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента России Владимира] Путина. Странные времена, и бог знает, какие еще чудеса мы в этом году увидим. Но очевидно, что ситуация в мире будет ухудшаться, поляризация усилится", - сказал Вучич.

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву, где рассчитывает встретиться с Путиным. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить, действительно ли председатель КНР может приехать в Россию на следующей неделе, пообещав сообщить об этом, когда будет оговорена обоюдная готовность сторон.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Позже стало известно, что британское подразделение банка SVB также начнет процедуру банкротства. На этом фоне главы более 250 технологических компаний в Великобритании написали совместное письмо министру финансов Джереми Ханту, чтобы в возникшую ситуацию вмешалось правительство и это не привело к закрытию многих британских стартапов.