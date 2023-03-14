СМИ: случай с SVB может стать первым банкротством банка США из-за записей в Twitter

Как пишет портал Business Insider, нынешняя регулирующая структура, выстроенная в 1930-е годы, устаревает

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) могло быть вызвано паникой социальной сети Twitter, что делает его первым подобным случаем в истории банковской системы Такое мнение выразил во вторник портал Business Insider.

По его оценке, это банкротство стало новым явлением. "Скорость кризиса и социальные сети научили нас тому, что нынешняя регулирующая структура, выстроенная в 1930-е годы, устаревает <...>. На всю систему надо смотреть по-другому", - отметил автор книги "200 лет американкой финансовой паники" Том Вартанян.

9 марта, когда банк пытался привлечь новый капитал, пользователи Twitter упомянули SVB более 200 тыс. раз, некоторые руководители технологических компаний сеяли панику и писали о выводе своих средств из банка. Как отмечает портал, вероятно, что банкротство SVB не произошло бы, если бы не влияние соцсетей. "Те же тактики, которые могут манипулировать выборами, могут использоваться для подрыва деятельности банка", - сказал один из основателей SVB.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года.