16 марта, 04:20

Врио губернатора Чукотки предстоит заняться северным завозом

Владиславу Кузнецову необходимо сосредоточиться на финансовом обеспечении процесса, отметила председатель региональной Думы Валентина Рудченко

ТАСС, 16 марта. Временно исполняющему обязанности губернатора Чукотского автономного округа (АО) Владиславу Кузнецову в первую очередь нужно будет сосредоточиться на организации северного завоза в регион и финансовом обеспечении этого процесса. Об этом ТАСС сообщила в четверг председатель региональной Думы Валентина Рудченко.

"У нас самый главный вопрос - это северный завоз. <...> Мы считаем, что в первую очередь исполняющий обязанности губернатора должен сосредоточиться на этом. <...> Финансирования у нас всегда не хватает, поэтому, возможно, ему придется поработать и над тем, чтобы как-то усилить эту сторону, финансовую", - сказала собеседница.

Она отметила, что для организации этого процесса необходимо уже сейчас решать все вопросы, которые связаны не только с закупкой и формированием грузов во Владивостоке, в Находке, но и транспортным обеспечением. С северным завозом, по ее словам, на Чукотке связано абсолютно все: не только обеспечение продуктами питания, горюче-смазочными материалами, топливом, но и стройматериалами. Первыми же судами в регион должны быть доставлены стройматериалы, которые должны поступить в самые отдаленные населенные пункты. Они необходимы и для строительства для переселения из ветхого и аварийного жилья, и объектов соцкультбыта, и других объектов.

При этом региональная Дума готова оказать Кузнецову всю необходимую помощь, в том числе в знакомстве с регионом и его спецификой.

"Для него, конечно, это новый регион, потому что он не из районов Крайнего Севера, тем более не из Арктической зоны. <...> Если потребуется наша помощь, мы, конечно, постараемся помочь ознакомиться с регионом, с теми проблемами, которые есть, и будем вместе решать те задачи, которые будут стоять перед исполнительной и законодательной властью", - сказала собеседница.

15 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского АО Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 года. По продолжительности пребывания в должности (14 лет и 7 месяцев) Роман Копин занимал второе место среди руководителей субъектов РФ после главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Врио руководителя Чукотского АО назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики. 

Теги:
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация