Qiwi может оспорить решение NASDAQ о делистинге ее акций

В материалах Qiwi говорится, что решение о делистинге было принято биржей в одностороннем порядке

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Совет директоров группы Qiwi намерен рассмотреть возможность подачи апелляции на решение NASDAQ провести делистинг ее акций. Об этом говорится в материалах Qiwi.

"Решение о делистинге было принято биржей NASDAQ в одностороннем порядке. Совет директоров рассмотрит возможность подачи апелляции на решение биржи NASDAQ", - говорится в сообщении. Qiwi также отмечает, что решение о делистинге с американской биржи не оказывает никакого влияния на операционную деятельность и финансовое положение группы.

Ранее группа в Telegram-канале сообщила, что продолжит развивать свои сервисы и выпускать новые продукты, а уже существующие сервисы продолжат работать в прежнем режиме. Публичные финансовые результаты также будут публиковаться. Группа уточняла, что сделки с ее ценными бумагами на NASDAQ будут доступны в рамках внебиржевых операций. Решение NASDAQ также не влияет на торги акциями Qiwi на Мосбирже.

Руководство NASDAQ ранее сообщило, что уведомило российские компании Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг. В свою очередь, Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.