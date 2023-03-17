Эксперт: ситуация на рынке зерна нормализуется только с прекращением конфликта на Украине

Эксперт будапештской исследовательской организации "Центр фундаментальных прав" Золтан Кошкович считает, что ущерб несут европейские фермеры, а также потребители на Ближнем Востоке и в Северной Африке

БУДАПЕШТ, 17 марта. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Только прекращение вооруженного конфликта на Украине позволит полностью решить проблему поставок украинского зерна, а также российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Такое мнение выразил в четверг ведущий эксперт будапештской исследовательской организации "Центр фундаментальных прав" Золтан Кошкович, комментируя по просьбе ТАСС продление зерновой сделки.

"Корень проблемы в том, что, хотя и Украина, и Россия были очень важными игроками на европейском и международном рынках зерновых, сама война в случае первой и воздействие санкций в случае второй привели к ситуации, когда они не могут осуществлять экспорт обычным способом и в обычном направлении. Все это наносит ущерб европейским и венгерским фермерам, а также ставит потребителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке в очень сложную ситуацию, несмотря на то что страны этих регионов не несут и не могут нести ответственность за войну на Украине", - отметил Кошкович.

Он считает, что чем быстрее удастся разрешить украинский конфликт, тем быстрее будут восстановлены нормальные торговые связи с участием России, Украины и других стран. "Этот пример ясно показывает, что в коренных интересах всех заинтересованных сторон как можно скорее заставить замолчать оружие и установить мир, который также позволит урегулировать экономические и торговые отношения", - пояснил сотрудник венгерской исследовательской организации.

Проблемы европейских фермеров

ТАСС поинтересовался мнением экспертов "Центра фундаментальных прав" по поводу действий руководства Евросоюза, которое, как считает правительство Венгрии, не сумело защитить интересы европейских фермеров, терпящих убытки от проникновения дешевого украинского зерна на рынок ЕС. По словам Кошковича, хотя Венгрия "осуждает российскую агрессию", реакция Брюсселя на этот кризис "во многих отношениях была ошибочной". "Хотя в принципе понятно, что ЕС должен ответить на посягательство на европейский мир экономическими санкциями, неправильно делать это в ущерб нашим собственным фундаментальным интересам", - отметил он.

В феврале Венгрия и еще пять государств Центральной Европы обратились к Еврокомиссии с просьбой принять меры, чтобы сократить поставки украинского зерна на их рынки по демпинговым ценам. Однако, как сообщал глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь, никакого ответа они не получили. По его словам, Брюссель продолжает бездействовать, в то время как украинское зерно, предназначенное для Северной Африки и Ближнего Востока, застревает в Европе в "коридоре солидарности", вызывая серьезные сбои на рынке.

Надь пояснял, что украинские сельхозпредприятия производят зерно с низкими затратами и такими методами, которые не используются в Евросоюзе, поэтому оно поступает туда по заниженным ценам. Как отмечал в свою очередь госсекретарь в Министерстве сельского хозяйства Венгрии Жолт Фелдман, украинское зерно продается в регионе Центральной Европы с дисконтом в €70 за тонну, а с учетом объемов торговли в миллионы тонн местные фермеры несут серьезные убытки. По данным Минсельхоза Венгрии, до 2022 года Украина являлась четвертым по объему экспортером зерна в мире и удерживала 9% глобального зернового рынка, а также 42% рынка подсолнечного масла и 16% рынка кукурузы.

Кроме того, министр заявлял, что мед и мясо птицы, поступающие с Украины по заниженным ценам, также вытесняют венгерскую продукцию с традиционных рынков. В связи с этим в Венгрии проводятся проверки украинской сельхозпродукции на соответствие европейским стандартам качества и инспекции предприятий пищевой промышленности, которые ее используют. В то же время правительство страны неоднократно подтверждало, что будет и дальше способствовать транспортировке украинского зерна через свою территорию на рынки Северной Африки и Ближнего Востока.