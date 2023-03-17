Официальными дилерами в городах станут "Ключавто" и "Автодель"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Автомобили "Москвич" поступят в продажу в Сочи и Симферополе в конце марта. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале автомобильного завода "Москвич".

"В Сочи и Симферополе появятся дилеры "Москвич". Машины будут доступны в конце марта", - сказано в сообщении.

Официальным дилером в Сочи станет "Ключавто", а в Симферополе - "Автодель".

Кроме того, купить автомобили можно будет в новом дилерском центре "Лукавто" в Москве. Таким образом, дилерская сеть автомобильного завода "Москвич" будет представлена 55 точками продаж и обслуживания в 25 городах.

Ранее гендиректор Московского автомобильного завода Дмитрий Пронин сообщал, что компания в ближайшее время планирует начать продажи автомобилей в Симферополе и Сочи.