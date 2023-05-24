Песков: у Кремля нет позиции по предложению Совфеда о механизме налогообложения блогеров

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Кремль не имеет какой-то специальной позиции по предложению Совета Федерации к правительству о совершенствовании налогообложения блогеров. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет", - сказал представитель Кремля.

Ранее Совет Федерации принял постановление, в котором рекомендовал кабмину проработать вопрос о дальнейшем совершенствовании налогообложения доходов, получаемых от деятельности в интернете. Как пояснил ТАСС глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, речь идет в том числе о блогерах. Кроме того, согласно документу, сенаторы рекомендуют налоговой службе выявлять и привлекать к ответственности граждан, получающих доходы от деятельности в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров.

Ранее в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что блогеры в основном используют схемы искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Глава СК пояснил, что к таким способам прибегают, когда доходы от предпринимательской деятельности не позволяют использовать специальные налоговые режимы, для которых установлены льготные налоговые ставки.

Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении популярных блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Как отметил Бастрыкин, это первые подобные дела в отношении блогеров.