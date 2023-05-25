В Приамурье планируют построить комплекс по производству метанола

Предприятие появится в городе Сковородино в 2028 году, заявил глава области Василий Орлов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Комплекс по производству метанола появится в городе Сковородино в Амурской области в 2028 году. В регионе обсуждается строительство 10 предприятий по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщил глава области Василий Орлов в четверг на итоговом отчете о работе областного правительства за 5 лет.

"С 2019 года ведется активное строительство Амурского газоперерабатывающего завода, одного из крупнейших в мире. Сегодня он завершен почти на 90%. <…> Обсуждаем строительство более 10 предприятий по производству СПГ, газомоторного топлива и т. д. По планам, в 2028 году в Сковородине появится комплекс по производству метанола", - сказал губернатор.

Он добавил, что две технологические линии Амурского газоперерабатывающего завода из шести уже запущены, еще на трех идут пусконаладочные работы. Параллельно ведется строительство второго крупного объекта - Амурского газохимического комплекса.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству страны вместе с властями Приморья и Амурской области оказать содействие инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и Сковородино.