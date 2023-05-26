В Благовещенске намерены создать экспоцентр для поддержки товаропроизводителей из РФ и КНР

Его планируют расположить на участке "Золотой мили"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая. /ТАСС/. Экспозиционный центр для российских и китайских товаропроизводителей планируется создать в Благовещенске на участке "Золотой мили", сообщил журналистам в пятницу губернатор Амурской области Василий Орлов после открытия российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023".

"Золотая миля" - участок намывной территории на набережной Амура площадью 40 га в Благовещенске. В соответствии с концепцией реконструкции набережной она разделена на четыре участка. На одном построят канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь. По двум оставшимся участкам сообщалось, что существуют идеи о возведении гостиницы, многофункционального развлекательного центра.

"У нас концептуальная задумка с Минвостокразвития, с нашими китайскими партнерами - создать здесь, в Благовещенске, экспоцентр. Здесь он будет расположен на "Золотой миле", поэтому сегодня в том числе будет подписан ряд соглашений по реализации этого проекта. Мы надеемся, что он будет использоваться не только на время проведения форума, но и, соответственно, как постоянная экспозиция для российских и китайских производителей тех или иных товаров", - сказал Орлов.

По словам губернатора, запланировано также подписание ряда соглашений в сфере сельского хозяйства и производственной добычи полезных ископаемых. "Будет отдельное интересное соглашение со Сбербанком по внедрению искусственного интеллекта", - отметил он.

О форуме

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" проходит с 26 по 28 мая. Мероприятие включает более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий. Ключевым станет пленарная сессия, на которой обсудят вопросы российско-китайского экономического сотрудничества и перспективы создания международных ТОР на Дальнем Востоке в партнерстве с Китаем. В сессии примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, губернатор Амурской области Василий Орлов, представители китайских и российских территорий, бизнеса и институтов развития.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР. В этом году власти Приамурья ожидают более 1,5 тыс. участников, от представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников.