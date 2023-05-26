"Ведомости": около 30 российских банков подключились к китайскому аналогу переводов SWIFT

По сведениям исполнительного директора Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций Романа Чернова, к системе CIPS банки из России пока подключаются в основном как косвенные участники

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Порядка 30 банков из России косвенно подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), которая позволяет проводить платежи в юанях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций ("Росфинком", бывшая Российская национальная ассоциация SWIFT) Романа Чернова.

К системе CIPS банки из России пока подключаются в основном как косвенные участники, а не прямые. Прямые участники открывают учетную запись в CIPS, отправляют и получают сообщения через систему (косвенные имеют доступ через прямых), открывают счета непосредственно в CIPS (косвенные - через банки-корреспонденты). По правилам системы статус прямого участника присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. Единственным банком, подключенным к китайской системе напрямую, является российская "дочка" крупнейшего китайского "Айсибиси банка", говорит собеседник газеты в банке из топ-10.

Как рассказал Чернов, кредитным организациям нужно найти прямого участника системы, выстроить с ним взаимоотношения и сформировать заявку на подключение к CIPS, чтобы подключиться к китайской системе банковских переводов напрямую. Он также заявил о сложностях прогноза по количеству подключения банков к CIPS до конца года, но отметил, что очередь из десятков желающих уже сформировалась.

Кроме того, исполнительный директор "Росфинком" добавил, ссылаясь на банки, что CIPS не справляется с потоком заявок, поэтому подключение новых участников растягивается. Сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам и председатель группы пользователей SWIFT в России Алексей Маслов объяснил, что сложности в подключении могут быть связаны с необходимостью соответствия российских банков требованиям китайской системы, технической совместимостью, а также согласованием юридических аспектов.

23 мая глава банка Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме заявил, что ВТБ зафиксировал "взрывной рост" трансграничных платежей между Россией и Китаем в первом квартале этого года - более чем на 200%. На этом фоне "все более остро" ощущается потребность подключения банков РФ к международной китайской системе банковских переводов CIPS.