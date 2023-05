Трудности перевода: стоит ли ожидать российские компании на азиатских биржах

Год назад российские компании, чьи ценные бумаги торговались на биржах недружественных стран (в первую очередь на лондонской LSE и нью-йоркской NYSE), в подавляющем большинстве провели делистинг. А уже в нынешнем году об исключении из котировальных листов расписок фирм, имеющих иностранную юрисдикцию, но все равно считающихся российскими, объявила американская же биржа NASDAQ. Тем временем в подавляющем большинстве отраслей российской экономики за последний год наметился (а кое-где уже и совершился) так называемый разворот на Восток. Строятся новые газопроводы, транспортные нитки, заключаются договоры с новыми азиатскими, ближневосточными и латиноамериканскими партнерами. Однако все это практически не касается инвестиционного рынка, рынка ценных бумаг, хотя год назад эксперты говорили об интересе отечественных компаний к выводу своих акций (или других инвестиционных инструментов) на биржу в Гонконге или другие площадки Китая, ОАЭ или хотя бы Казахстана. Почему же до сих пор это не реализовалось?

Редкие экземпляры

Главные азиатские биржи расположены, разумеется, в Китае: на материковой части это Шанхайская, Шэньчжэньская и Пекинская фондовые биржи, еще одна находится в Гонконге. При этом Шанхайская ($7,5 трлн), Шэньчжэньская ($5,5 трлн) и Гонконгская ($5 трлн) биржи по капитализации акций обгоняют даже Лондонскую ($4 трлн). Пекинская биржа таких показателей пока не достигла, но она и создана была всего два года назад.

При таких объемах крутящихся на биржах денег, казалось бы, российские эмитенты должны стремиться оказаться там в поисках инвесторов. Однако отечественные компании, чьи бумаги торгуются на азиатских биржах, можно пересчитать по пальцам одной руки. Собственно, это алюминиевый гигант "Русал" и железорудная IRC Ltd, которые котируются на Гонконгской бирже. Обе компании размещали свои бумаги в Азии еще в 2010 году. "Русал" тогда сумел привлечь порядка $2,2 млрд, а вот выход бумаг IRC Ltd не слишком заинтересовал инвесторов. Несмотря на то что компания тогда входила в состав одного из крупнейших золотодобывающих холдингов "Петропавловск", вместо ожидаемой суммы примерно в $588 млн удалось привлечь около половины этих средств. Тем не менее IRC Ltd по-прежнему обращается на бирже, этому не помешала даже смена собственников, произошедшая в конце 2021 года. Тем более что юридически IRC Ltd теперь и зарегистрирована в Гонконге.

Что касается "Русала", то в том же 2010 году депозитарные расписки компании стали обращаться не только в Гонконге, но и на европейской бирже Euronext, расположенной в Париже. Однако в 2018 году, еще до того как это стало трендом, компания объявила о делистинге из Европы.

Еще одна отечественная компания, которую можно увидеть на азиатском биржевом рынке, — это "Полиметалл", золотодобывающая "дочка" группы компаний Polymetal International plc. Часть бумаг "Полиметала" с 2019 года обращается на Astana International Exchange — бирже Международного финансового центра "Астана" в Казахстане. Кстати, головная компания группы в мае объявила о планах редомиляции (то есть смены юридической регистрации) с британского острова Джерси. Новым "местом жительства" для Polymetal International plc должен стать все тот же Казахстан.

Как это было давно

В первой половине 2010-х годов выход на Гонконгскую биржу рассматривали "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл". Во всяком случае, так в 2014 году говорил Алексей Улюкаев, который в то время был министром экономики. Однако до дела у наших нефтегазовых столпов так и не дошло. Лишь "Газпром" вывел свои депозитарные расписки на Сингапурскую биржу. Это случилось уже после Крымской весны, в начале лета 2014 года. Однако присоединившийся к западным санкциям Сингапур в 2015 году приостановил котировки бумаг, и с тех пор эта тема не поднималась.

Ни Гонконгская, ни другие азиатские биржи ни о каких ограничениях российских эмитентов не объявляли. Однако и о том, что кто-то из компаний, в том числе тех, кто покинул за последний год западные площадки, готовится привести свои бумаги на площадки восточные, новостей практически не слышно. Лишь в марте этого года появилась информация о том, что все тот же Polymetal рассматривает возможность листинга на бирже Абу-Даби.

И дело не в санкциях. По словам экспертов, хотя концептуальных различий между торговыми площадками разных регионов нет, инфраструктура и принципы работы везде примерно одинаковы, тем не менее нужно отличать работу западных площадок и Гонконга от Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. Разница эта заключается в доступе к торгам со стороны инвесторов. "Так, с середины 1990-х листинг Шанхайской биржи был разделен на две группы: "А" и "Б", — рассказывает старший инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин. — Акции группы "А" были номинированы в юанях, и доступ к ним могли получить только китайские участники рынка или крупные институциональные инвесторы, получившие от регулятора лицензию квалифицированного иностранного институционального инвестора. По этим активам действовали квоты для выкупа зарубежными трейдерами. А вот бумаги группы "Б" номинировались в долларах США, были доступны исключительно нерезидентам и торговались без ограничений".

Такое разделение действовало до ноября 2014 года, до вступления в силу частичного объединения бирж, получившего названия Stock Bridge. За счет этого международные инвесторы получили доступ не только к бумагам эмитентов, находящихся под контролем правительства КНР или региональных властей. Доступными стали акции более 500 компаний из таких секторов, как здравоохранение, электронная промышленность, строительство и ритейл. Однако квоты на покупку ценных бумаг на Шанхайской бирже остались — ограничены как дневной, так общий оборот.

"Если Гонконгская биржа всегда была ориентирована на зарубежных игроков, то на Пекинской, Шанхайской, Шэньчжэньской биржах торгуются только китайские компании. Иностранцев там не ждут", — добавляет доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. По словам эксперта, китайский фондовый рынок настолько насыщен предложениями от местных компаний, что иностранцам заинтересовать собой местных инвесторов весьма проблематично.

Что касается выхода на площадку в Гонконге, то, по мнению Тимура Нигматуллина, ключевой причиной того, что новые российские эмитенты до сих пор там не появились, выступают разного рода бюрократические ограничения, связанные с банковской сферой (в контексте удобства денежных переводов), аудиторами, юристами. Так, для листинга на Гонконгской бирже компания должна отвечать целому ряду непростых корпоративных требований. Например, по числу акционеров — их должно быть не менее 300. А еще в компании-эмитенте должен появиться уполномоченный представитель, который обязательно должен быть резидентом Гонконга или Китая (если речь идет о "материковых" биржах). Кроме того, эксперты напоминают и о санкциях. Взаимодействие российского Национального расчетного депозитария с международными Clearstream (Люксембург) и Euroclear (Бельгия) приостановлено, а определенная часть сделок проходит через них и на восточных площадках. А на то, чтобы наладить самостоятельное взаимодействие с азиатскими депозитариями, в том числе и чисто техническое, нужно время.

Дома лучше?

"На мой взгляд, "фондовый разворот на Восток" для наших компаний имеет хорошие перспективы. Однако для интенсификации процесса желательно сокращение бюрократических ограничений и развитие международного сотрудничества", — говорит Тимур Нигматуллин. Но в больше степени это касается "дальнего зарубежья". "Если есть большие сомнения, что акции наших компаний ждут на китайских биржах, то в выходе на рынки ЕАЭС не слишком заинтересованы уже сами собственники, — добавляет Андрей Столяров. — "Полиметалл", например, имеет бизнес в Казахстане, поэтому его появление на местной бирже объяснимо. Кстати, выходя на Гонконгскую биржу, "Русал" руководствовался такими же мотивами — у него имелись серьезные бизнес-интересы в Азии".

В остальных же случаях выход на биржи ЕАЭС с точки зрения привлечения новых инвестиций, по мнению аналитиков, выглядит не очень перспективным — слишком мало денег обращается на этих площадках. Проще и выгоднее работать на российских биржах — Московской и Санкт-Петербургской. Поэтому большая часть компаний, покинув иностранные биржи, перевела свои акции именно на них, напоминают они. "Те зарубежные инвесторы, кто не готов иметь дело с российскими ценными бумагами, не готов это делать ни в Лондоне, ни в Москве, ни в Гонконге, ни в Астане. А те, кто готов, — они смогут купить их и в Москве", — резюмирует Андрей Столяров.

Евгений Мазин