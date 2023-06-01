В Кузбассе в IV квартале 2023 года начнут строить логистический центр Wildberries

Общая площадь комплекса составит 100 тыс. кв. м

КЕМЕРОВО, 1 июня. /ТАСС/. Строительство логистического центра Wildberries в Кузбассе планируется начать в IV квартале 2023 года, общая площадь комплекса составит 100 тыс. кв. метров. Общая стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей, сообщил ТАСС в четверг депутат Госдумы от региона Антон Горелкин по итогам встречи с представителям компании.

"К строительству комплекса Wildberries в Юрге планируется приступить уже в IV квартале этого года. Общая площадь комплекса составит 100 тысяч квадратных метров. Для компании он станет важным логистическим узлом на Транссибе, а Юрге даст пять тысяч рабочих мест", - сказал Горелкин.

Он добавил, что встречался с представителями компании, где обсуждались детали реализации проекта. Так, определена площадка для строительства, разработан генеральный план, в завершающей стадии находится регистрация юридического лица. "Общая стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей. Кроме новых рабочих мест в течение нескольких лет Кузбасс получит более 2 млрд рублей налоговых отчислений, примерно четверть этих средств поступит в бюджет Юрги", - добавил Антон Горелкин.

Соглашение с крупнейшим российским онлайн-ретейлером о строительстве в Кузбассе логистического центра региональные власти подписали в 2020 году, однако конкретные сроки реализации инвестпроекта не назывались. Компания заявляла о готовности построить свой логистический центр при условии предоставления льгот по налогам и страховым взносам для резидентов ТОР. В 2022 году на федеральном уровне было принято решение о продлении срока существования кузбасских ТОР и возможности применения льгот для всех резидентов до конца 2030 года.