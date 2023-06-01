"Лаборатория Касперского" вскрыла кибератаку с использованием устройств Apple

Несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионским ПО, действенного способа удалить которое еще не найдено, сообщил CEO компании Евгений Касперский

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" обнаружила целевую кибератаку, проводящуюся с помощью мобильных устройств производства корпорации Apple. Несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионским ПО, действенного способа удалить которое еще не найдено, сообщил CEO компании Евгений Касперский.

"Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании - как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена", - написал Касперский в статье на сайте "Лаборатории".

Шпионское ПО получило название Triangulation. Касперский выразил уверенность, что его компания не была главной целью этой операции. Тем не менее, в их сети была выявлена аномалия, исходящая с устройств Apple - несколько десятков iPhone сотрудников оказались заражены этим ПО.

"Из-за особенностей блокировки обновления iOS на зараженных устройствах нами пока не найдено действенного способа удаления шпионской программы без потери пользовательских данных", - отмечается в статье. При этом стандартных средств операционной системы для выявления и удаления шпионской программы на зараженных смартфонах нет - это объясняется "закрытостью" в iOS, для удаления нужно прибегать к внешним инструментам.

Сама атака проводится с помощью невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением, он использует уязвимости в iOS и устанавливает шпионскую программу, все это скрыто от пользователя. Следом ПО скрытно передает приватную информацию на удаленные серверы. Это может касаться записей с микрофона, фотографий из мессенджеров, местоположения и данных о другой активности владельца смартфона.

"Расследование шпионской операции Triangulation только начинается. Сегодня мы публикуем первые результаты анализа, но впереди еще много работы. По ходу расследования инцидента мы будем обновлять этот пост", - заключили в "Лаборатории".

Шпионское ПО на устройствах Apple

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о вскрытии службой разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. Службой также были выявлены аномалии, характерные только для мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения.