2 июня, 04:24

Байден заявил, что подпишет законопроект о повышении потолка госдолга как можно скорее

Также американский лидер сообщил о намерении напрямую обратиться к гражданам США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен как можно скорее подписать утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома в четверг.

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"Я с нетерпением жду того, чтобы как можно скорее подписать этот законопроект, а также того, чтобы завтра (в пятницу) обратиться напрямую к американцам", - отметил Байден. Его выступление ожидается в субботу в 02:00 мск.

Американский лидер констатировал, что достигнутые им ранее с республиканцами договоренности относительно повышения потолка госдолга являются компромиссными, но позволяют избежать дефолта. Он отметил, что "на переговорах никто не получает всего, что хочет".

Министр финансов США Джанет Йеллен в заявлении, распространенном в четверг, подчеркнула, что дефолт "вызвал бы серьезные трудности" в стране, в том числе привел бы к потере "миллионов рабочих мест и накоплений домохозяйств на триллионы" долларов. Как отметила глава финансового ведомства, "Конгресс обязан гарантировать своевременную выплату Соединенными Штатами долгов". Йеллен высказалась против того, чтобы вера в кредитоспособность США становилась "разменной монетой на переговорах".

В четверг вечером законопроект о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта одобрил Сенат Конгресса США. В среду вечером это сделала Палата представителей. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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