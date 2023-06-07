7 июня, 09:30,
обновлено 7 июня, 09:53
Военная операция на Украине

Выплаты пострадавшим из-за подтоплений в Херсонской области составят 10-50 тыс. рублей

Как уточнили в правительстве региона, сумма будет зависеть от степени ущерба

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Пострадавшим из-за подтоплений в результате ЧС на Каховской ГЭС выплатят от 10 до 50 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба", - написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба со всеми службами, участвующими в ликвидации последствий ЧС. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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