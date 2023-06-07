В ООН отметили необходимость соблюдения правил пищевой безопасности

Необходимость в этом подчеркивает ситуация с отравлением сидром в российских регионах, отметил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с РФ Олег Кобяков

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. История с отравлением сидром людей в российских регионах подчеркивает необходимость в неукоснительном соблюдении правил пищевой безопасности и их актуальность. Об этом заявил в среду директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню безопасности пищевых продуктов.

"Многие национальные российские стандарты жестче рекомендаций комиссии. Видите, есть законы, есть правоприменительная практика, поэтому задача стоит в жестком неукоснительном соблюдении, - сказал он. - Те драматические события, свидетелями которых мы стали, которые сейчас распространяются в средствах массовой информации об отравлении слабоалкогольным напитком в целом ряде субъектов России, говорит о том, что задачи (соблюдения - прим. ТАСС) как никогда более актуальны".

Директор отделения ФАО отметил, что безопасность пищевой продукции требует комплексного подхода, поэтому помимо работы с ВОЗ ФАО также тесно сотрудничает со Всемирной торговой организацией (ВТО), в частности, в рамках соглашения о применении санитарных и антисанитарных мер, так называемое соглашение СПС.

Кобяков указал, что важно развивать коммуникационную деятельность по вопросам, касающимся пищевых рисков и безопасности пищевых продуктов. "Это дело не только надзорных органов. Каждый из нас является потребителем пищевой продукции, каждый из нас несет ответственность за собственное здоровье, за здоровье членов семьи, поэтому здесь необходимо самое широкое партнерство", - добавил он.

По его словам, во всех странах мира, в России в том числе, есть что делать, чтобы сотрудничество стало "подушкой безопасности, которая не допустила бы попаданию опасных некачественных и вредных для здоровья продуктов и жидкостей на наш стол". "Поэтому, отмечая этот день, мы призываем всех участников нашей продовольственной сети, все организации, всех людей, всех граждан страны уделять первоочередное внимание вопросам и гигиены, и безопасности пищи, которую мы потребляем каждый день", - заключил Кобяков.