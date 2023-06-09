В МИД РФ заявили, что подрыв аммиакопровода учтут в контактах по зерновой сделке

Замглавы МИД Михаил Галузин напомнил, что аммиакопровод Тольятти - Одесса "является одним из важнейших компонентов зерновой сделки"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Фактор подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса, который был совершен в Харьковской области, будет учитываться в дальнейших контактах по зерновой сделке. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия-24".

"Безусловно, этот фактор будет учитываться", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли смысл продолжать консультации по зерновой сделке после подрыва аммиакопровода.

Галузин напомнил, что аммиакопровод Тольятти - Одесса "является одним из важнейших компонентов зерновой сделки". "Киевский режим нанес удар по усилиям международного сообщества, по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, по борьбе с голодом, еще раз показав свою нацистскую сущность", - продолжил он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о подрыве украинскими диверсантами участка аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области. По российской оценке, на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку.

Россия ранее требовала возобновить работу трубопровода Тольятти - Одесса в рамках реализации зерновой сделки. Украинская сторона заявляла, что может рассмотреть вопрос о транзите аммиака при выполнении условий.